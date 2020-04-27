Шоу-бизнес

Милявская рассказала о несчастном случае, после которого стала бесплодной

Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которая ранее постриглась в прямом эфире, рассказала о том, как стала бесплодной.

Этим секретом Лолита поделилась в ходе передачи «Сегодня вечером» на главном российском канале.

В 1995 году Милявская с Александром Цекало участвовала в съемках клипа «Баден-Баден». Была зима, 26 градусов мороза, Лолите пришлось нырять в аквариум с осетрами.

«И произошла страшная вещь: при погружении, а надо было сниматься под водой, просто уйти под воду, я опустилась на дно и уткнулась в стекло, парик намок, и я не смогла всплыть. И когда я всплыла, все поняли, что это катастрофа, я реально задыхаюсь», — поделилась певица.

Тогда она сильно простудилась. «С этого начались мои большие „классные“ женские приключения. Вот этот „подвиг“ стоил мне возможности деторождения», — пожаловалась она.

Напомним, что у Лолиты есть дочь. По слухам, девочку певица удочерила. А недавно Милявская лишила дочь наследства.

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