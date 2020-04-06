Лолита неожиданно лишила единственную дочь наследства: названа причина

Шоу-бизнес

Не сумевшая из-за пандемии коронавируса развестись с последним мужем певица Лолита заранее написала завещание, в котором неожиданно лишила дочь наследства, оформив все на своих близких.

Объясняя свое решение, Лолита Милявская сказала, что очень переживает, что после ее смерти Ева может стать жертвой мошенников, которые позарятся на ее деньги, пишет КП.

«Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей. Ева не будет отстаивать имущество. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались. Поэтому так решила», — объяснила 56-летняя Лолита свое решение в эфире YouTube-шоу «А поговорить?».

Милявская ждет, что однажды Ева подарит ей внуков. «Пусть у меня будут внуки, честно. Я не из тех, кто сходит с ума от большого количества детей», — заявила артистка.

Как известно, Ева появилась на свет в 1998 году. Лолита Милявская тогда была замужем за Александром Цекало, однако отцом единственного ребенка певицы был совершенно другой мужчина. Он погиб ровно за 40 дней до появления малышки на свет. Большую часть времени воспитанием девочки занималась бабушка в Киеве.

Издание отмечает, что долгое время ходили слухи о том, что дочь звезды страдает от аутизма. Но певица официально опровергла эту информацию. Исполнительница рассказала, что Ева родилась недоношенной и с этим были связаны трудности в ее развитии. Девочка росла очень стеснительной, поэтому ей было трудно заводить друзей. Однако она очень хорошо училась. Кроме того, Ева очень музыкальна. После окончания школы девушка поступила на филологический факультет в филиал Варшавского университета в Москве. После окончания университета она перебралась в Польшу, где продолжила обучение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время карантина у Лолиты появилось странное увлечение — мыть унитазы. В своем Instagram 56-летняя звезда разместила видео, на котором она в сексуальном кружевном белье демонстрирует грудь и томно дышит, изображая актрису немецких фильмов.

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