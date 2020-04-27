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Елена Кравец умилила сеть фото со спящими детьми
Звезда «Квартала» Елена Кравец, которая недавно опубликовала фото с сыном, похвасталась спящими детьми.
Она опубликовала фото близнецов Кати и Ивана, написав, как тяжело было их уложить.
«Фух… Спят, наконец-то. Три сказки, два компота, снова книжка, выбор „а с кем я буду спать?!“ и долгий поиск любимого толстого кота… Потом снова „почитай“ и „мам, мне надо рассказать тебе секрет…“. В общем, вырубились», — подписала она фото.
Кравец также пообещала читать детские книжки для своих подписчиков. «Ребята, какие же крутые детские книжки сейчас!!! Признаюсь честно, я фанат детской литературы. Некоторые книги покупаю как будто малышам на будущее, но на самом деле-себе сегодняшней. И решила, что хочу поделиться с вами и вашими гномиками своими находками», — отметила она.
Напомним, ранее Кравец рассказала о неудачных беременностях.
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