Елена Кравец умилила сеть фото со спящими детьми

Шоу-бизнес

Звезда «Квартала» Елена Кравец, которая недавно опубликовала фото с сыном, похвасталась спящими детьми.

Она опубликовала фото близнецов Кати и Ивана, написав, как тяжело было их уложить.

«Фух… Спят, наконец-то. Три сказки, два компота, снова книжка, выбор „а с кем я буду спать?!“ и долгий поиск любимого толстого кота… Потом снова „почитай“ и „мам, мне надо рассказать тебе секрет…“. В общем, вырубились», — подписала она фото.

Кравец также пообещала читать детские книжки для своих подписчиков. «Ребята, какие же крутые детские книжки сейчас!!! Признаюсь честно, я фанат детской литературы. Некоторые книги покупаю как будто малышам на будущее, но на самом деле-себе сегодняшней. И решила, что хочу поделиться с вами и вашими гномиками своими находками», — отметила она.

Напомним, ранее Кравец рассказала о неудачных беременностях.

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