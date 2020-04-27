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"Дело Гандзюк": возмущенные активисты отправились домой к генпрокурору (видео)
Инициативная группа друзей и единомышленников Екатерины Гандзюк провела митинг возле Офиса президента, а потом с дымовыми шашками и файерами отправилась к дому генерального прокурора. Активисты считают, что следственные органы «слили» расследование резонансного убийства, и теперь «сырое» дело развалится в суде, а виновные уйдут от ответа.
Участники протеста требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой. По их мнению, генпрокурор вольно или невольно «подыграла» организаторам преступления, спеша передать дело в суд.
Акция протеста была организована после того, как СБУ и Офис генпрокурора отчитались о завершении расследования. Материалы дела переданы для ознакомления сторон, готовится судебное рассмотрение дела.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».