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Путина загнали в угол: генерал предрек президенту РФ незавидное будущее
Президент Российской Федерации Владимир Путин столкнулся в последние недели с большим количеством факторов, которые пошатнули его казавшееся когда-то незыблемым положение: падение цены на нефть, рецессия экономики, увеличение недовольства населения из-за потери социальных параметров и роста безработицы.
Поэтому сейчас хозяин Кремля находится в незавидном положении, считает ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.
«Сейчас Путин скрывается где-то у себя в бункере, находясь в полной изоляции. Он в раздумьях: что ему дальше делать?», — предположил ветеран украинской разведки в интервью «ФАКТАМ».
Действительно, пока еще имеющая в РФ финансовая подушка вскоре растает, а высказывания Трампа о том, что он вместе со своими партнерами, в особенности с Саудовской Аравией, собирается вытеснить Россию с нефтяного рынка, не сулит нынешнему российскому режиму ничего хорошего.
«Для Путина такая ситуация будет иметь серьезные последствия. Вплоть до дворцового переворота. Потому что часть российской элиты уже высказывает неудовлетворение таким положением дел», — считает эксперт.
Не исключено, что Путин сейчас думает, как вернуть себе былую славу, чтобы вновь стать героем в глазах большинства россиян. Есть опасения, что ради этой цели президент России может развязать полномасштабную военную агрессию против Украины. Но война Путину нужна не затяжная, а такой себе блицкриг. Решится ли он на такой шаг или все-таки пандемия коронавируса спутала его планы? Ответ на этот и некоторые другие вопросы читайте в нашем материале «Война против Украины в России больше не популярна, Путину грозит дворцовый переворот, — генерал».
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