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"Кровь Российской империи": появилась меткая карикатура на рекордный обвал цен на нефть
Ситуация на мировом нефтяном рынке, где 20 апреля цена за баррель резко ушла вниз (нефть американской марки WTI по фьючерсным контрактам предлагался за 0 долларов, а российская Urals начала торговаться по отрицательной цене — до — $ 2 за баррель) стала темой для новой карикатуры художника Андрея Петренко.
«Нефть — кровь Российской империи», — назвал свою работу художник.
Вместе с очередным падением цены на нефть, обновил свое падение и российский рубль, курс которого 21 апреля составил 74,67 руб за доллар.
Накануне курс «прыгнул» с 73,99 руб за доллар до 75,55 руб за доллар.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что Украина может по максимуму заполнить свои хранилища нефти и заработать на этом. При этом, по его словам, не стоит забирать нефть у российских производителей.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!