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Надвигается летняя жара и грозы: какой будет погода в конце апреля
Ближайшие дни обещают быть жаркими, благодаря антициклону Odilo, но с запада вместе с волной тепла уже движутся грозовые дожди. Ночи постепенно будут становиться теплее, не будут досаждать заморозки на почве.
День 28 апреля будет особенно теплым в западных и южных областях. Там ожидается до +20−21 градуса. Днем будет солнечно, осадков не ожидается.
29 апреля жителям западных областей предстоят первые весенние грозы. В дальнейшем дождливая погода с грозами распространится на всю территорию Украины.
Народные синоптики выяснили, какой погоды ждать в начале мая. Об этом в материале «Плюс 23 и дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни». Кроме того, составлен прогноз о погоде в летние месяцы: сезон обещает быть дождливым.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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