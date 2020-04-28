Украина

Надвигается летняя жара и грозы: какой будет погода в конце апреля

Ближайшие дни обещают быть жаркими, благодаря антициклону Odilo, но с запада вместе с волной тепла уже движутся грозовые дожди. Ночи постепенно будут становиться теплее, не будут досаждать заморозки на почве.

День 28 апреля будет особенно теплым в западных и южных областях. Там ожидается до +20−21 градуса. Днем будет солнечно, осадков не ожидается.

29 апреля жителям западных областей предстоят первые весенние грозы. В дальнейшем дождливая погода с грозами распространится на всю территорию Украины.

Народные синоптики выяснили, какой погоды ждать в начале мая. Об этом в материале «Плюс 23 и дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни». Кроме того, составлен прогноз о погоде в летние месяцы: сезон обещает быть дождливым.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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