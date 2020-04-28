27.05 / 27.37 29.02 / 29.59
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Надвигается летняя жара и грозы: какой будет погода в конце апреля

7:13 28 апреля 2020 79
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Ближайшие дни обещают быть жаркими, благодаря антициклону Odilo, но с запада вместе с волной тепла уже движутся грозовые дожди. Ночи постепенно будут становиться теплее, не будут досаждать заморозки на почве.

День 28 апреля будет особенно теплым в западных и южных областях. Там ожидается до +20−21 градуса. Днем будет солнечно, осадков не ожидается.

карта

29 апреля жителям западных областей предстоят первые весенние грозы. В дальнейшем дождливая погода с грозами распространится на всю территорию Украины.

карта

Народные синоптики выяснили, какой погоды ждать в начале мая. Об этом в материале «Плюс 23 и дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни». Кроме того, составлен прогноз о погоде в летние месяцы: сезон обещает быть дождливым.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Путина загнали в угол: генерал предрек президенту РФ незавидное будущее

ДТП в Соломенском районе

Ночной погром на парковке в Киеве: пострадали люди, повреждены шесть автомобилей

место преступления

Пропавшую под Харьковом 6-летнюю девочку обнаружили мертвой: названа причина смерти

Диана Фрик

"Спасибо за буллинг": полненькая школьница пережила травлю и приобрела шикарное тело

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер