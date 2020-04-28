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Деньги

Доллар взял курс на снижение: сколько стоит валюта в банках и на «черном рынке»

9:32 28 апреля 2020 135
Валюта
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По сравнению с предыдущим банковским днем, во вторник, 28 апреля, Нацбанк Украины повысил курс доллара на четыре копейки.

Так, официальный курс установлен на уровне 27,10 грн за доллар и 29,41 грн за евро. Следует отметить, что евро подорожало — накануне курс был установлен на уровне 29,33 грн за евро.

А «Минфин» сообщает, сколько стоит валюта на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал о ситуации на валютном рынке и комментариями экспертов о том, как будет вести себя валюта в ожидании новой сделки с МВФ, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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