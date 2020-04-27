Деньги

Курс валют: сколько стоит доллар в банках 27 апреля

После небольшой стабилизации, валюта снова стала расти в цене. На 27 апреля Нацбанк установил официальный курс на уровне 27,14 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Евровалюта подорожала на 20 копеек.

На сайте регулятора приведены курсы доллары и евро на 27 апреля.

Официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 27,14 гривен за 1 доллар, официальный курс евро — на уровне 29,33 гривни за евро.

В банках доллар продают-покупают по курсу 26,6 — 27,4 гривен за доллар.

На черном рынке валюта торгуется по такому курсу:

Прогнозы экспертов о ближайшей ситуации на валютном рынке читайте в материале «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter