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Курс валют: сколько стоит доллар в банках 27 апреля
После небольшой стабилизации, валюта снова стала расти в цене. На 27 апреля Нацбанк установил официальный курс на уровне 27,14 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Евровалюта подорожала на 20 копеек.
На сайте регулятора приведены курсы доллары и евро на 27 апреля.
Официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 27,14 гривен за 1 доллар, официальный курс евро — на уровне 29,33 гривни за евро.
В банках доллар продают-покупают по курсу 26,6 — 27,4 гривен за доллар.
На черном рынке валюта торгуется по такому курсу:
Прогнозы экспертов о ближайшей ситуации на валютном рынке читайте в материале «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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