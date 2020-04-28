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Украина

Отняли Крым и «присоединили» Молдову к Украине: в новом фильме Парфенова заметили скандальную деталь (фото)

9:30 28 апреля 2020 211
парфенов
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Российский журналист Леонид Парфенов выпустил новый фильм, посвященный важнейшим событиям в истории. Внимательные зрители сразу обратили внимание на крайне странную карту Украины, которой иллюстрировались события 2006 года и украинско-российские «газовые войны». На карте Украина лишилась Крыма, но вместо этого «приросла» Молдовой.

карта

После того, как автора фильма забросали возмущенными комментариями, на YouTube-канале появилось извинение за «технические ошибки» в видео.

Комментаторы в соцсетях дали понять, что таких извинений явно недостаточно.

Напомним, ранее компания-разработчик игр в одной из новинок «отдала» украинский Крым стране-агрессору. А в Эстонии из-за появления в учебниках «российского Крыма» весь изданный тираж будет заменен.

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