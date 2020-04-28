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Шоу-бизнес

61-летняя Мадонна показала, чем занимается на карантине с молодым любовником (видео)

9:57 28 апреля 2020 131
Мадонна целуется с бойфрендом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

61-летняя поп-звезда Мадонна показала, что делает дома на карантине. Певицу потянуло заниматься домашним хозяйством. Так, она опубликовала в Instagram пикантные кадры, на которых моет пол в откровенном наряде с большим декольте.

А также показала видео, в котором готовит на кухне. В ролике под танцевальную музыку засветились бойфренд Мадонны Ахламалик Уильямс, который самоизолировался вместе с ней, а также ее приемные дети — семилетние двойняшки Эстер и Стелла, 13-летняя Мерси и 14-летний Дэвид. Пока Мадонна стряпает, дети танцуют, а Ахламалик нежно прикасается к своей возлюбленной.

Накануне певица поздравила Уильямса с днем рождения — ему исполнилось 26 лет. Она назвала его «своей любовью» и заявив, что не знает никого другого. С кем бы было лучше проводить время на карантине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мадонна смутила сеть фото, на котором страстно целуется с 25-летним бойфрендом.


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