Злата Огневич похвасталась внушительной коллекцией обуви (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Злата Огневич, поделившаяся ранее секретами красоты, на карантине занялась своим гардеробом. Особое внимание она уделила обуви. На своей странице в Instagram Злата показала внушительную коллекцию любимых пар — это классические лодочки на шпильке, элегантные босоножки, удобные лоферы. Певица призналась, что во время путешествий всегда больше покупает обувь, нежели одежду. При возможности Злата не пропускает аутлеты и небольшие бутики. В ее коллекции — обувь от известных брендов и украинских дизайнеров.

«Признаюсь, это только половина. Конечно, моя коллекция появилась не за один год. Я более тщательно выбираю, что буду покупать и носить. Но все равно обувь для меня очень важна», — призналась певица.

Напомним, беременная певица Джамала решила избавиться от части своего гардероба. Она продает концертные костюмы и личные вещи в сети. Вырученные деньги обещает направить на закупку защитных костюмов для медиков.

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