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Джамала продает свои вещи, чтобы помочь врачам
Ожидающая второго ребенка Джамала на карантине проводит время с пользой не только для себя и своей семьи, но и старается помочь в борьбе с коронавирусом. Певица решила продать свои вещи, а вырученные деньги передать на закупку защитных костюмов для наших медиков.
Джамала считает, что большинство вещей в гардеробах на самом деле не нужны. Люди стали потребителями, в гонке за модой, трендами, покупают слишком много лишнего.
«Многие выбрасывают практически новую одежду, хотя она могла бы служить и другим людям! Я против накопления вещей, не бегаю судорожно по магазинам в поисках десятого платья за неделю. У меня можно найти любимые платья, обувь, которым и по 10 лет. И они для меня всё так же юзабельны.
Я за то, чтоб вещи служили как можно дольше. Если я долго не надеваю какую-то вещь, передаю ее на благотворительность или раздаю родственникам и знакомым. Мне это искренне приносит радость. Я счастлива, когда могу сделать счастливым кого-то ещё!», — пишет Джамала.
Она перебрала свой гардероб и нашла много вещей, которые могут принести радость новым владельцам. А самой Джамале будет радостно от того, что средства пойдут на доброе дело.
«Ведь карантин закончится, а у вас останутся красивые и нужные вам вещи! А ещё вы сделаете доброе дело — поможете обеспечить врачей защитными костюмами!», — говорит Джамала.
*Эта куртка от Лилии Пустовит уже радует новую обладательницу
*Тренч от украинского бренда OBRANI
Напомним, звезды на карантине делятся своими советами, как правильно питаться, не набрать лишний вес и не предаваться унынию. Свои секреты в интервью «ФАКТАМ» раскрыла Настя Каменских.
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