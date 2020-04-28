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В Минздраве оценили возможность избежать пика заболеваемости коронавирусом
Украина способна избежать пика заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
«Уверен, что пика (заболеваемости), если будем соблюдать рекомендации от Минздрава, мы в состоянии избежать… Если мы будем соблюдать все карантинные меры, я уверен, что пик маловероятен», — заявил Степанов.
Напомним, ранее в Минздраве прогнозировали два пика заболевамости коронавирусом. Первый предполагался в конце апреля. Второй — после 3 мая как результат массового посещения людьми церквей в Пасхальную ночь.
По состоянию на 28 апреля в Украине зарегистрировано 9410 заразившихся коронавирусом. За сутки в статистику добавился 401 новый заболевший.
Фото kyivcity.gov.ua/Facebook
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