27.01 / 27.34 28.99 / 29.55
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Минздраве оценили возможность избежать пика заболеваемости коронавирусом

11:08 28 апреля 2020 252
врачи
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Украина способна избежать пика заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«Уверен, что пика (заболеваемости), если будем соблюдать рекомендации от Минздрава, мы в состоянии избежать… Если мы будем соблюдать все карантинные меры, я уверен, что пик маловероятен», — заявил Степанов.

Напомним, ранее в Минздраве прогнозировали два пика заболевамости коронавирусом. Первый предполагался в конце апреля. Второй — после 3 мая как результат массового посещения людьми церквей в Пасхальную ночь.

По состоянию на 28 апреля в Украине зарегистрировано 9410 заразившихся коронавирусом. За сутки в статистику добавился 401 новый заболевший.

Фото kyivcity.gov.ua/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Цекало и Дарина Эрвин

Молодая жена показала голого Александра Цекало (фото)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Боеприпасы

Подорвали шесть мостов: на Донбассе задержали диверсантов «ЛНР» (фото)

заработки

Сеть взбудоражило сообщение о якобы запрете украинцам выезжать на заработки за границу: в МИД дали объяснение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер