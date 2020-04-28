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В Европе заговорили о создании туристического COVID-паспорта
В Европейском Союзе нашли способ вдохнуть жизнь в туристическую отрасль, на которой катастрофически сказалась пандемия коронавируса. Чтобы вновь наладить поездки туристов из страны в страну, в Европе предлагается внедрить так называемый «COVID-паспорт» гражданина и общий протокол безопасности путешествий для всех стран ЕС.
С инициативой о «COVID-паспорте» выступил министр туризма Хорватии Гари Капелли. В его видении новый документ принимается всеми странами ЕС и проверяется на выезде из страны пребывания и по прибытии в страну назначения. Паспорт должны иметь туристы, следующие автотранспортом, поездами, самолетами и морским путем.
Идея паспорта состоит в том, чтобы граждане стран, где пандемия коронавируса пошла на спад, могли вновь путешествовать по Европе.
Со своей стороны Хорватия готова в конце мая частично открыть границы для туристов из некоторых стран. Позицию хорватов поддержала Чехия, где также заинтересованы в постепенном открытии границ и принятии туристов. Кроме того, от гостей из-за границы очень зависят экономики Италии и Испании. Эти страны также рассматриваются как потенциальные участники общего плана по восстановлению европейского туризма.
Напомним, из-за пандемии коронавируса с 17 марта Европа закрыла границы для туристов. В большинстве стран Евросоюза ограничения останутся в силе до середины мая. Обсуждалась необходимость запретить туризм до сентября, если будет угроза новой волны COVID-19. В Испании при этом не исключали, что популярные островные курорты начнут принимать туристов уже в августе.
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