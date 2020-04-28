Люди и звери

Просто заблудился: под Николаевом ищут заплывшего в реку дельфина (фото, видео)

На горячую линию Николаевского рыбоохранного патруля 27 апреля поступило сообщение о том, что в реке Южный Буг вблизи села Себино Новоодесского района обнаружен дельфин. Черноморская афалина попросту заблудилась, а в реке дельфины не живут. К месту происшествия была направлена ​​рейдовая группа рыбоохранного патруля. Морское животное было очень напугано.

— Спасти дельфина не так просто. Для этого нужны специальная техника и оснастка. Однако нам удалось добиться у дельфина «понимания», и он все же пошел на контакт. С помощью катеров мы вели животное около 17 км в сторону Бугского лимана. К сожалению, с наступлением темноты дельфин потерялся. Государственные инспекторы продолжают спасательную операцию, — прокомментировал ситуацию начальник управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.

Отмечается, что от Черного моря к месту, где его обнаружили, дельфин проплыл около 135 километров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дельфины устроили охоту прямо у причала в порту Одессы. Появление дельфинов экологи связывают с тем, что воды очистились.

В Турции жители Стамбула заметили, что дельфины вернулись в пролив Босфор.

Между тем у побережья США удалось заснять светящихся дельфинов.

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