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В Киеве пьяные забавы с гранатой едва не стоили жизни супружеской паре: первые подробности ЧП (фото, видео)
В многоэтажном доме в Дарницком районе произошел взрыв, при котором пострадала супружеская пара — мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Напомним, при аналогичных обстоятельствах во Львове погиб участник АТО.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, информация о взрыве в доме по улице Ревуцкого поступила в полицию Киева около 01:00 28 апреля. Прибыв на место инцидента, взрывотехники и полицейские предварительно установили, что хозяин квартиры накануне употреблял спиртное соседями на лестничной клетке. В какой-то момент он захотел продемонстрировать друзьям гранату и вынес ее из своей квартиры.
Подвыпившие мужчины захотели рассмотреть «игрушку», и в какой-то момент граната осталась без чеки. В это время из квартиры вышла жена пострадавшего, а собутыльники разбежались.
В настоящее время правоохранители устанавливают модификацию боеприпаса и источник его происхождения.
А тем временем в Днепровском районе Киева полиция задержала 43-летнего горожанина, изъяв у него гранату РГД-5 и до 70 патронов разного калибра. Его жена обратилась в полицию с информацией о том, что муж не пускает ее в квартиру, угрожая подорвать гранату. В ходе неотложных оперативных действий по месту жительства фигурантов и были обнаружены боеприпасы.
Теперь мужчину задержали, ему инкриминируют часть 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») УК Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Донецкой области молодой парень подорвался, разбирая найденный боеприпас, а в Харькове погиб хозяин квартиры, в которой взорвалась граната.
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