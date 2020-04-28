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Происшествия

В Киеве пьяные забавы с гранатой едва не стоили жизни супружеской паре: первые подробности ЧП (фото, видео)

16:14 28 апреля 2020 105
Оперативное фото
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В многоэтажном доме в Дарницком районе произошел взрыв, при котором пострадала супружеская пара — мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Напомним, при аналогичных обстоятельствах во Львове погиб участник АТО.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, информация о взрыве в доме по улице Ревуцкого поступила в полицию Киева около 01:00 28 апреля. Прибыв на место инцидента, взрывотехники и полицейские предварительно установили, что хозяин квартиры накануне употреблял спиртное соседями на лестничной клетке. В какой-то момент он захотел продемонстрировать друзьям гранату и вынес ее из своей квартиры.

Подвыпившие мужчины захотели рассмотреть «игрушку», и в какой-то момент граната осталась без чеки. В это время из квартиры вышла жена пострадавшего, а собутыльники разбежались.

В настоящее время правоохранители устанавливают модификацию боеприпаса и источник его происхождения.

А тем временем в Днепровском районе Киева полиция задержала 43-летнего горожанина, изъяв у него гранату РГД-5 и до 70 патронов разного калибра. Его жена обратилась в полицию с информацией о том, что муж не пускает ее в квартиру, угрожая подорвать гранату. В ходе неотложных оперативных действий по месту жительства фигурантов и были обнаружены боеприпасы.

Теперь мужчину задержали, ему инкриминируют часть 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») УК Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемый

Напомним, ранее в Донецкой области молодой парень подорвался, разбирая найденный боеприпас, а в Харькове погиб хозяин квартиры, в которой взорвалась граната.

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