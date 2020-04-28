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В США участились случаи отравления бытовой химией. Число вызовов «скорой помощи» по этому поводу особенно резко возросло после того, как президент США Дональд Трамп публично предположил, что коронавирус можно победить при помощи инъекций или других способов введений в организм дезинфицирующих средств — поддержав бытующий миф. Хотя эксперты предупреждают о смертельной опасности таких экспериментов. Трамп также предположил, что вирус может уничтожить солнечный свет, если его «каким-то образом ввести внутрь организма».

В течение 18 часов после пресс-конференции с участием Трампа в Нью-Йорке было зарегистрировано 30 обращений, связанных с отравлением дезинфекторами.

Позже пресс-служба Белого дома заявила, что слова президента были вырваны из контекста, и что Трамп всегда рекомендует консультироваться с медиками. А сам Трамп сказал, что это был «сарказм», обращенный к фейковым СМИ.

Как сообщает издание Daily Mail, на очередном брифинге, когда один из журналистов привел слова губернатора штата Мэриленд Ларри Хогана, который рассказывал, что горячие линии экстренных служб перегружены звонками от пострадавших, которые применили такой метод «лечения», президент Трамп сказал, что «понятия не имеет», чем это могло быть вызвано. А когда его напрямую спросили, признает ли он свою ответственность, ответил: «Нет, не признаю».

Ранее производители дезинфицирующих средств Lysol и Clorox уже обратились к американцам с призывами не принимать их продукты внутрь.

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