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Защита от коронавируса: на китайских школьников надели необычные головные уборы (фото)
В одной из школ китайского города Ханчжоу, где после длительного карантина возобновились занятия, в качестве меры безопасности обязали учеников носить не только защитные маски, но и необычные головные уборы. В стенах учебного заведения все дети должны постоянно быть в самодельных шапках, обеспечивающих метровую дистанцию между ними. Администрация надеется, что это поможет предотвратить возможное распространение коронавируса.
Заместитель директора рассказал, что это собственная креативная идея руководства школы. Дети придерживаются принципа: «Носи „метровую шапку“, соблюдай метровую дистанцию». Дизайн своих шапок они разрабатывают по собственному вкусу.
Как сообщает издание The Sun, детям также запрещены все физические контакты друг с другом. Им также регулярно измеряют температуру.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ВНО в этом году обязательно будет, а учебный год в школах закончат дистанционно.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...