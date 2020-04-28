Происшествия

Спасатели взяли под контроль последние очаги пожаров в Чернобыльской зоне, — ГСЧС

Во вторник, 28 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализовали два последних очага пожаров.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Киевской области полностью локализовали очаги лесных пожаров в районе ЧАЭС, которые находились возле сел Кривая гора и Рудьки. Продолжается тушение отдельных очагов торфяников на территориях Лубянского, Парышевского и Дитятковского лесничеств Киевской области — этим занимаются лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что радиационный фон по столице и Киевской области находится в пределах естественных значений.

Ранее сообщалось, что к тушению пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС привлекали более 1000 человек, много техники, в том числе авиацию, которая сбрасывала на лес тысячи тонн воды.

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