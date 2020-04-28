- 17:36 Выпала из окна 14-го этажа: во Львове при загадочных обстоятельствах погибла врач
- 17:23 Напавшего на полицейского экс-зама Кличко отправили под арест
- 17:18 Спасатели взяли под контроль последние очаги пожаров в Чернобыльской зоне, — ГСЧС
- 17:14 Слишком толстый: врач назвал причину, по которой Борис Джонсон так тяжело болел коронавирусом
- 16:57 На Сумщине от коронавируса полностью излечилось наиболее пострадавшее в области село
- 16:56 Перевод не более 5 тысяч гривен: что нужно знать о новых правилах финансовых операций в Украине
- 16:45 В США резко участились случаи отравления бытовой химией: Трамп виноват, но отказывается брать ответственность
- 16:38 "Цель была сверхпростой": адвокат ветеранов АТО Грищенко объяснил, зачем принес в суд муляж взрывного устройства
- 16:31 "Короны" очень много, больных девать некуда": в сеть выложили откровенный рассказ врача из Беларуси
- 16:30 Свитолина — Конта: онлайн-видеотрансляция матча виртуального турнира в Мадриде
- 16:26 300 тысяч иллюстрированных сказок для детей из социально незащищенных семей
- 16:14 В Киеве пьяные забавы с гранатой едва не стоили жизни супружеской паре: первые подробности ЧП
Спасатели взяли под контроль последние очаги пожаров в Чернобыльской зоне, — ГСЧС
Во вторник, 28 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализовали два последних очага пожаров.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Киевской области полностью локализовали очаги лесных пожаров в районе ЧАЭС, которые находились возле сел Кривая гора и Рудьки. Продолжается тушение отдельных очагов торфяников на территориях Лубянского, Парышевского и Дитятковского лесничеств Киевской области — этим занимаются лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
Отмечается, что радиационный фон по столице и Киевской области находится в пределах естественных значений.
Ранее сообщалось, что к тушению пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС привлекали более 1000 человек, много техники, в том числе авиацию, которая сбрасывала на лес тысячи тонн воды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!