Пожары в Чернобыле: свежие данные о ситуации возле ЧАЭС

Украина

Пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области локализованы. А в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение огня на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек — в селе Кривая Гора и селах Рудьки — Буряковка, где еще идет тление пеньков, остатков древесины и торфяника.

К тушению привлечены 1050 человек и 250 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которые с начала работ по тушению пожаров сбросили на леса более 5 тысяч тонн воды.

Напомним, в пятницу, 24 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось ликвидировать один из трех очагов возгорания. Киев, который длительное время страдал от гари с Чернобыльской зоны, очистился и 26 апреля уровень загрязнения в столице был гораздо ниже допустимых пределов.

Фото ГСЧС Украины



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