27.05 / 27.39 28.95 / 29.54
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пожары в Чернобыле: свежие данные о ситуации возле ЧАЭС

8:31 27 апреля 2020 132
пожарный
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области локализованы. А в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение огня на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек — в селе Кривая Гора и селах Рудьки — Буряковка, где еще идет тление пеньков, остатков древесины и торфяника.

К тушению привлечены 1050 человек и 250 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которые с начала работ по тушению пожаров сбросили на леса более 5 тысяч тонн воды.

Напомним, в пятницу, 24 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось ликвидировать один из трех очагов возгорания. Киев, который длительное время страдал от гари с Чернобыльской зоны, очистился и 26 апреля уровень загрязнения в столице был гораздо ниже допустимых пределов.

Фото ГСЧС Украины

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу

Покрыто тайной: что известно о жене и детях Ким Чен Ына (фото)

протест

Зеленскому пора готовиться к протестам: названы возможные сроки

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Самолет

Польша собирается чартерами забирать сезонных работников из Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер