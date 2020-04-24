Украина

Ситуация с пожарами возле ЧАЭС изменилась: что произошло

В пятницу, 24 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжаются пожары, один из трех очагов уже ликвидировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели удалось локализовали пожар рядом с населенным пунктом Рассоха на территории Дитяткивского лесничества.

«Сейчас основные усилия направлены на локализацию двух очагов тления пней, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем в с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка», — сообщили в ГСЧС.

В службе отмечают, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее сообщалось, что огонь все сильнее приближается к хранилищу радиоактивных отходов.

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