Спорт

Три боя братьев Кличко вошли в топ-50 поединков в истории бокса (видео)

Портал TheTopTens составил список 50 лучших боев в истории профессионального бокса. По итогам голосования болельщиков в рейтинг вошли три поединка с участием братьев Кличко (все против британцев!).

Бой Владимир Кличко — Энтони Джошуа оказался на 22-й позиции (2012 год), дуэль Леннокса Льюиса и Виталия Кличко — на 34-й (2003 год) и поединок Дерек Чисора — Виталий Кличко — на 39-й (2003-й).

Владимир Кличко — Энтони Джошуа

Леннокс Льюис — Виталий Кличко

Виталий Кличко — Дерек Чисора

Лучшим в истории боем любители бокса назвали первый поединок между американцами Мухаммедом Али и Джо Фрейзером в 1971 году. Тогда в Нью-Йорке Али потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый рефери Эдди Коттон, не раз судивший бои с участием Кличко, умер от коронавируса.

Фото AFP

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