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"Дело Шеремета": суд принял новое решение по Кузьменко
Киевский апелляционный суд на заседании 28 апреля оставил без удовлетворения жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. Напомним, она является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, и 1 апреля Печерский суд продлил срок содержания женщины под стражей до 30 мая.
«Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу защитника Беспалого оставить без удовлетворения», — цитирует слова судьи Укринформ.
Полный текст постановления суда будет обнародован в 16:30 4 мая.
По словам адвоката Кузьменко, он добивался изменения меры пресечения, мотивируя это состоянием здоровья подзащитной — ей необходимо лечение в стационаре.
Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В полиции заявили о причастности к организации его убийства пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь, а также супружескую пару Грищенко.
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