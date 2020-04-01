Дело Шеремета: Кузьменко не удалось разжалобить судей

Украина

Печерский суд Киева определил меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Он на два месяца продлил ей содержание под стражей — до 30 мая.

Как сообщает hromadske, заседание проходило только с участием сторон — это связано с карантинными мероприятиями.

Прокурор просил продлить содержание Юлии Кузьменко под стражей еще на два месяца. Он обосновывал это риском побега, а также давления на свидетелей, экспертов, возможностью совершения других правонарушений и уничтожением или искажением вещественных доказательств.

Адвокат просил выбрать подзащитной альтернативную меру пресечения. Он отметил, что подозрение необоснованно, а озвученные прокурором риски — недоказанные. Юлия Кузьменко попросила освободить ее из-под стражи, подчеркнув, что в связи с карантином ее помощь нужна сыну и маме.

«Я хочу продолжить работу врачом. Мне все равно, как это будет обеспечено — электронный браслет, хоть наденьте ошейник на шею, я хочу продолжить работу», — заявила Кузьменко.

Но суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил содержание подозреваемой под стражей до 30 мая.

Ранее сообщалось, что экс-генпрокурор Шокин сказал, кто мог быть заказчиком убийства Шеремета.

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