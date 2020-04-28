Эхо скандала: полиция нагрянула в пустой ресторан нардепа Тищенко (фото, видео)

Происшествия

Полиция Киева проверила ресторан народного депутата из фракции «Слуги народа» Николая Тищенко на соблюдение карантинных ограничений.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, в момент появления правоохранителей посетителей в ресторане не было, внутри находились только несколько работников. Полицейские разъяснили администратору ресторана нормы соблюдения карантина и предупредили об ответственности за их нарушение. Администратор написал объяснение и подписал обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина. У администратора также взяли обязательства по работе заведения исключительно в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что нардеп Николай Тищенко отреагировал на скандал с телесюжетом о ресторане «Велюр», который работает во время карантина, и объяснил, почему заведение не закрывается,

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