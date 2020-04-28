26.99 / 27.30 29.00 / 29.53
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Эхо скандала: полиция нагрянула в пустой ресторан нардепа Тищенко (фото, видео)

19:35 28 апреля 2020 122
В ресторане
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Полиция Киева проверила ресторан народного депутата из фракции «Слуги народа» Николая Тищенко на соблюдение карантинных ограничений.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, в момент появления правоохранителей посетителей в ресторане не было, внутри находились только несколько работников. Полицейские разъяснили администратору ресторана нормы соблюдения карантина и предупредили об ответственности за их нарушение. Администратор написал объяснение и подписал обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина. У администратора также взяли обязательства по работе заведения исключительно в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что нардеп Николай Тищенко отреагировал на скандал с телесюжетом о ресторане «Велюр», который работает во время карантина, и объяснил, почему заведение не закрывается,

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В ресторане

Эхо скандала: полиция нагрянула в пустой ресторан нардепа Тищенко (фото, видео)

Регина Тодоренко

Доктор Комаровский вступился за Регину Тодоренко, которой устроили судилище в сети

гривни

Перевод не более 5 тысяч гривен: что нужно знать о новых правилах финансовых операций в Украине

Каховку срочно закрывают на карантин: что произошло

Каховку срочно закрывают на карантин: что произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер