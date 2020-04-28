Украина

Несмотря на введенный Кабмином строгий карантин, ресторан, который приписывают народному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко, продолжает работать для VIP-клиентов вопреки всем правилам и предписаниям.

Об этом говорится в новом выпуске программы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

На опубликованном в сети видео журналисты показали, как в находящийся в центре Киева ресторан «Велюр» приходят гости, в числе которых — нардеп Антон Яценко, депутат и бывший сценарист Квартала 95 Александр Кабанов, менеджер Метинвеста Виталий Кисель, первый заместитель главы Офиса президента и экс-продюсер Квартала 95 Сергей Трофимов, депутат Игорь Негулевский и другие.

Из показанного в видео можно понять, что ресторан работает «исключительно для своих», так как на попытки журналиста заказать столик там отвечают, что не работают. Кроме того, депутат Яценко на вопрос, что он делал в ресторане «Велюр», ответил, что не был там. А депутат Кабанов признался, что просто заезжал к Тищенко.

«Я ж у Коли был. Это Тищенко. Это ж его ресторан», — сказал он. Интересно, что сам Тищенко отрицает, что он владелец ресторана «Велюр».

На вопрос журналиста, что там делали народные депутаты, Тищенко сказал: «Это вопрос не ко мне».

Когда журналист уточнил: «Но вы же собственник», депутат ответил простоватым «Здрасьте» и удалился.

Показанные в ролике события вызвали волну негодования в Сети: зрителей и читателей возмущает тот факт, что в то время, когда практически весь ресторанный бизнес закрыт на карантин и несет большие убытки, нардепы позволяют себе «расслабляться» в ресторане, обходя ими же самими введенные законы.

«Вы … остановили всю страну — вы ввели для всех бизнесов карантин. Тысячи бизнесов закрылись — десятки тысяч людей сидят без работы. Вы ловите мужика за купание в Днепре. Вы штрафуете кафе за вынос кофе. Вы не даёте работать фермерским рынкам — даже в ограниченном режиме. И вы всей фракцией Слуги Народа каждый день ходите в кабак своего депутата, который работает без проблем», — с возмущением отмечает на своей странице в Facebook бизнесмен и бывший депутат Киевсовета Алексей Давиденко.

«Пока десятки тысяч учреждений и предпринимателей закрываются навсегда или теряют практически все свои средства, пока миллионы людей становятся безработными — властные мародеры наживаются на карантине. Для все карантин, а для отдельных „лиц“ а-ля Тищенко — законы не писаны. То, что у власти откровенные мародеры — уже никого не удивляет. Но то, что эти люди не имеют ни морали, ни чувства закона, ни элементарного понимания ситуации — еще больший факт. Это наверное и есть „конец эпохи бедности“. Для своих. Так же говорил Зеленский год назад в своих „роликах“?», — соглашается с Алексеем Андрей Смолий. «Тищенко все, остальным закон»,— делает печальный вывод из увиденного однопартиец Николая Тищенко Гео Лерос.

«Власть… Начиная с сегодняшнего дня, вы не имеете никакого права обвинять простых людей по всей стране, что они не соблюдают карантин. Вы жируете. Вы празднуете Вы не соблюдаетесь карантин. Вы не Слуги Народа — вы обыкновенные у… ы, которые дорвались до власти — считаете всех нас лохами, а себя хозяевами этой жизни. Именно такая несправедливость — когда вам можно ВСЁ, а нам всем — закон, станет вашим приговором», — высказывает мнение, очевидно, многих украинцев Алексей Давиденко.

Действительно: несмотря на карантин, местные выборы осенью никто не отменял, и показанные в ролике факты наверняка помогут многим избирателям сделать свой выбор более осознанным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока в правительстве думают о дате выхода из карантина, недовольные запретами граждане пошли другим путем. Окружной административный суд Киева завален исками с требованием отменить карантинные ограничения. Истцами выступают как обычные граждане, так и общественные организации. Не упустили возможность использовать громкую тему адвокатские объединения. За апрель в суд были поданы 22 иска, десять заявлений уже взяты в работу.

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