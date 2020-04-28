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Украина

Тищенко попытался оправдаться за работу своего ресторана во время карантина и получил новую порцию критики

12:00 28 апреля 2020 87
Николай Тищенко
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Народный депутат Украины Николай Тищенко отреагировал на скандал с телесюжетом о работающем во время карантина рестораном «Велюр», заявив, что проводит в заведении «личные встречи» и общается с «небольшим количеством людей».

При этом он, говоря о расследовании журналистов, упомянул о «информационном заказе», когда «правда никому не нужна» и посетовал на то, что его гости «вынуждены уходить из ресторана голодными».

Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продаётся. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время «медиа-охоты», фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус. инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана «Велюр». И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте — «личные встречи». Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции… В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу… преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни… PS. Разумеется, если есть «информационный заказ», правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана… голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила ️

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Под этим постом в Instagram интернет-пользователи оставили немало гневных комментариев.

«Нет проблем, просто в качестве доказательства опубликуйте приказ на отпуск за свой счет шеф-повара и другого персонала, без указания имен естественно, но со всеми реквизитами: наименованием предприятия, периодом отпуска или простоя, подписью директора, номером и датой приказа. И не надо будет так много писать», — написал один из них.

«Вот в России есть Гуф, который извиняется все время, а у нас Тищенко, который через день оправдывается», — добавил второй.

«Если не работает, значить полностью должен быть закрыт. А личные встречи дома делайте», — добавил третий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», столичный ресторатор Дмитрий Федотенков после обнародования информации о ресторане «Велюр» назвал это «пиром во время чумы» и заявил, что откроет летние площадки в ряде своих заведений.

Фото со странички Николая Тищенко в Facebook.

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