26.99 / 27.30 29.00 / 29.53
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре стаффордширский терьер искусал ребенка и полицейского (фото)

20:06 28 апреля 2020 277
На месте происшествия
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 27 апреля, в Днепре стаффордширский терьер укусил 11-летнего мальчика в область паха. Ранее в этом городе пятилетнему ребенку разорвал лицо домашний пес, который устал от условий карантина.

Как сообщает Информатор, мальчик получил серьезные травмы — его госпитализировали и прооперировали.

Случайные свидетели происшествия сообщили об инциденте в полицию. Хозяин выгуливал собаку на поводке, но без намордника. Он не смог объяснить правоохранителям, почему животное вдруг набросилось на ребенка. В ходе общения пес вновь сорвался с поводка и набросился на полицейского — прокусил ему руку и палец, разодрал ногу, а также порвал форменную одежду.

В результате агрессивную собаку забрал «Зооконтроль», а ее хозяина отправили в районное отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе собака бойцовой породы искусала пенсионерку — женщину госпитализировали.

Фото: Информатор

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В ресторане

Эхо скандала: полиция нагрянула в пустой ресторан нардепа Тищенко (фото, видео)

В Житомире с 1 мая заработают не только рынки, но и парикмахерские и кафе

В Житомире с 1 мая заработают не только рынки, но и парикмахерские и кафе

Милена Шевелева

Поссорилась с братом: стали известны причины исчезновения и гибели 6-летней Милены из Харькова (фото, видео)

На месте происшествия

В Днепре стаффордширский терьер искусал ребенка и полицейского (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер