В Днепре стаффордширский терьер искусал ребенка и полицейского (фото)

Происшествия

В понедельник, 27 апреля, в Днепре стаффордширский терьер укусил 11-летнего мальчика в область паха. Ранее в этом городе пятилетнему ребенку разорвал лицо домашний пес, который устал от условий карантина.

Как сообщает Информатор, мальчик получил серьезные травмы — его госпитализировали и прооперировали.

Случайные свидетели происшествия сообщили об инциденте в полицию. Хозяин выгуливал собаку на поводке, но без намордника. Он не смог объяснить правоохранителям, почему животное вдруг набросилось на ребенка. В ходе общения пес вновь сорвался с поводка и набросился на полицейского — прокусил ему руку и палец, разодрал ногу, а также порвал форменную одежду.

В результате агрессивную собаку забрал «Зооконтроль», а ее хозяина отправили в районное отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе собака бойцовой породы искусала пенсионерку — женщину госпитализировали.

Фото: Информатор

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