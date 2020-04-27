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В Одессе собака бойцовской породы набросилась на пенсионерку: женщина госпитализирована
В понедельник, 27 апреля, в Киевском районе Одессы на улице собака бойцовой породы искусала пенсионерку. Ранее сообщалось, что в Полтаве молодую женщину растерзала стая бродячих псов, которых она подкармливала.
Инцидент произошел на проспекте Академика Глушко, где 60-летний мужчина выгуливал американского стаффордширского терьера без намордника.
По словам очевидцев, хозяин отпустил собаку с поводка, и она набросилась на проходившую мимо пенсионерку. В результате нападения 61-летняя женщина получила рваную рану предплечья и была доставлена в больницу.
В отношении хозяина животного правоохранители составили административный протокол по ст. 154 (нарушение правил содержания собак и кошек) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В то же время, в социальных сетях появилось сообщение о том, что потерпевшая является якобы «наводчицой» воров, она что-то передала подельникам, а хозяин собаки пытался задержать женщину при помощи собаки. В полиции эту версию пока не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Тернополе хаски напал на 9-летнего мальчика и искусал его. А под Харьковом пенсионерку загрызла ее собственная собака.
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