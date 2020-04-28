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В Днепре врачи восстановили ребенку разорванное собакой лицо (фото)
В Днепре команде детских челюстно-лицевых хирургов и анестезиологов удалось успешно прооперировать пятилетнего мальчика, искусанного собакой. Напомним, ранее на Харьковщине ветеринары усыпили ротвейлера, загрызшего четырехлетнего ребенка.
Как сообщили медики Центра матери и ребенка имени Руднева в Facebook, ребенок поступил к ним с обширной рваной раной левой половины лица — от угла рта до заушной области.
При этом околоушная слюнная железа и лицевой нерв, к счастью, остались без повреждений.
По словам родителей мальчика, его укусил домашний пес, который до этого никогда не проявлял агрессии к людям.
Медики допускают, что собака просто устала от карантина, во время которого на нее направлено повышенное внимание детей, которые вынужденно сидят дома. Именно поэтому, отмечают специалисты, случаи подобных ран в последнее время участились.
Они также дали советы, как оградить свое чадо от подобных случаев.
1. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не оставляйте собаку и ребенка наедине. Даже самая миролюбивая собака не придет в восторг, если ваше чадо вдруг захочет посмотреть, прочно ли закреплены собачьи глаза в глазницах, или измерить глубину ушной раковины питомца карандашом. Если вы не в состоянии обеспечить ежесекундное наблюдение за общением ребенка и собаки, изолируйте их друг от друга физически.
2. Категорически запретите детям беспокоить четвероногого друга во время еды и сна.
3. Подавайте пример. Не проявляйте грубости в общении с собакой и не позволяйте детям бить животных, дразнить их или раздражать любыми способами.
4. Обучите собаку хотя бы базовым командам
Что делать, если собака все же укусила ребенка?
1. Не паникуйте, не кричите и не рвите на себе волосы. Дети чувствительны к состоянию взрослых, и подобное поведение лишь усугубит ситуацию и сформирует у ребенка фобию. Обратитесь к врачу!
2. Если собака чужая и рядом находится ее владелец, обязательно убедитесь в том, что собака здорова и привита от бешенства.
3. Если ребенка укусила собака, живущая в вашей семье, или собака знакомых, не кричите на нее и не избивайте. Проанализируйте ситуацию, поймите, какие ошибки вы допустили, и подумайте, что нужно сделать, чтобы не допускать подобных случаев в будущем.
4. Если вы не можете самостоятельно обеспечить безопасное общение ребенка и собаки, возможно, стоит обратиться за консультацией к грамотному зоопсихологу. К сожалению, бывают случаи, когда собаке лучше подыскать другую семью.
Напомним, ранее на Виннитчине произошло жуткое убийство собаки, после которого 50-летний мужчина накормил ее мясом всю семью, включая 10-летнего ребенка.
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