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«Есть ради кого жить»: Надежда Бабкина начала поправляться
Российская певица Надежда Бабкина, которая лечится от осложнений после коронавируса, начала поправляться.
Об этом сообщили в театре «Русская песня», которым она руководит.
По словам пресс-секретаря театра Александра Велора, певицу отключили от аппаратов, ей гораздо лучше, но о выписке пока рано говорить.
А вот концертный директор театра Сергей Горох, которому Бабкина звонила, верит, что все будет хорошо. По его словам, певице «есть ради кого жить», поэтому она постарается поскорее покинуть больницу.
«Она сказала, что у внучки Марфы день рождения, она будет ее поздравлять. Заказала вкусную еду. Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи», — отметил он.
Напомним, что еще недавно Бабкина не могла разговаривать и есть самостоятельно.
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