Прикованная к постели Надежда Бабкина впала в депрессию

Шоу-бизнес

Врачи рассказали о состоянии здоровья больной воспалением легких Надежды Бабкиной, которая, по словам ее мужа, пошла на поправку. Певица вышла из медикаментозной комы и уже дышит самостоятельно, но остается пока еще слабой. Изданию «СтарХит» удалось пообщаться с медиками, которые рассказали о лечении народной артистки России.

По их словам, она проходит противовирусную и антибактериальную терапию, есть некоторые проблемы с сердцем.

«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре. О выписке пока нет и речи, но то, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее „сняли с трубы“ — отключили от ИВЛ, уже большая победа!» — пишет «СтарХит».

Врачи пока осторожны в своих прогнозах. Говорят, что Бабкина медленно восстанавливается, но положительная динамика очевидна.

Напомним, Надежда Бабкина была госпитализирована 1 апреля. Она могла заразиться коронавирусом от Льва Лещенко, которого уже выписали из больницы. Недавно отправился домой из Коммунарской больницы коллега Бабкиной по шоу «Модный приговор» историк моды Александр Васильев. Он считает, что подхватил заразу от певицы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter