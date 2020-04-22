- 14:38 День психолога 2020: красивые поздравления и открытки
- 14:36 Экс-наставник «Арсенала» Леонид Кучук возглавил именитый клуб у себя на родине
- 14:29 В Херсоне два хулигана едва не сожгли синагогу: происшествие попало на видео
- 14:13 Кабмин ввел госрегулирование цен: какие продукты и товары попали в список
- 14:12 «Во все тяжкие» по-украински: профессор химии организовал нарколаборатории на Киевщине
- 14:02 Прикованная к постели Надежда Бабкина впала в депрессию
- 13:49 Карантин в Украине продлили до 11 мая: что нужно знать
- 13:35 ЕС выделяет Украине более миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
- 13:28 Вместо бронежилета: силиконовая грудь спасла жизнь женщине, отразив пулю
- 13:23 Пандемия коронавируса может вызвать голод «библейских масштабов»: в ООН сделали тревожное заявление
- 13:14 Коронавирус добрался до еще одного монастыря в Киеве
- 13:14 Саакашвили может получить должность в Кабмине
Прикованная к постели Надежда Бабкина впала в депрессию
Врачи рассказали о состоянии здоровья больной воспалением легких Надежды Бабкиной, которая, по словам ее мужа, пошла на поправку. Певица вышла из медикаментозной комы и уже дышит самостоятельно, но остается пока еще слабой. Изданию «СтарХит» удалось пообщаться с медиками, которые рассказали о лечении народной артистки России.
По их словам, она проходит противовирусную и антибактериальную терапию, есть некоторые проблемы с сердцем.
«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре. О выписке пока нет и речи, но то, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее „сняли с трубы“ — отключили от ИВЛ, уже большая победа!» — пишет «СтарХит».
Врачи пока осторожны в своих прогнозах. Говорят, что Бабкина медленно восстанавливается, но положительная динамика очевидна.
Напомним, Надежда Бабкина была госпитализирована 1 апреля. Она могла заразиться коронавирусом от Льва Лещенко, которого уже выписали из больницы. Недавно отправился домой из Коммунарской больницы коллега Бабкиной по шоу «Модный приговор» историк моды Александр Васильев. Он считает, что подхватил заразу от певицы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.