Купи очки: самые вопиющие судейские ошибки в истории футбола по версии «ФАКТОВ»

Спорт

Часто, приходя на стадион, доводится слышать с трибун в адрес арбитра слова «Купи очки!», «Судью на мыло!» и много других нелицеприятных высказываний. Особенно если твоя любимая команда проигрывает. Но судьи тоже люди, и вполне могут ошибаться, даже на самом высоком уровне.

«ФАКТЫ» представляют свой рейтинг судейских ошибок в истории мирового футбола (эпизоды подаются в хронологическом порядке).

30 июля 1966 года. Финал ЧМ-1966, Англия — ФРГ

Основное время финального поединка завершилось вничью — 2:2. В дополнительное время после одного из ударов англичанина Херста мяч ударился в перекладину ворот, а затем от линии ворот отлетел в поле. Споры, о том, пересёк ли мяч линию ворот, не утихают до сих пор. В тот момент, когда мяч отскочил от перекладины, английские футболисты радостно вскинули руки. Арбитр Динст остановил игру и, пробиваясь сквозь немецких футболистов, бросился к Бахрамову. Он кивнул головой: «Гол был». Его окружили немцы, протестуя против такого решения, но Бахрамов остался непреклонным.

В своих мемуарах Херст говорит, что до сих пор не может однозначно сказать, пересёк ли тогда его мяч линию ворот. Возможно, намекает на сомнения Херста и его подарок сыну Бахрамова — майка с надписью «Большое спасибо» на азербайджанском языке. Джордж Скенлан, переводчик, рассказал в интервью, что на его вопрос был ли гол, Бахрамов сначала говорил «Был гол, был», а потом не выдержал и признался: «Да что я мог там разглядеть!» Позднее Бахрамов признался в своих мемуарах, что он посчитал, что мяч отскочил вниз не от перекладины, а от сетки ворот, а сам момент касания мячом линии ворот он не видел, но это и не имело значения в случае отскока от сетки.

22 июня 1986 года. ¼ финала ЧМ-1986, Англия — Аргентина

Один из самых знаменитых голов в истории футбола. В начале второго тайма Марадона попытался сделать диагональный пас на Хорхе Вальдано и продолжил движение в сторону ворот. От ноги английского полузащитника Стива Ходжа мяч отскочил в сторону вратарской площади, где Марадона настиг его своим левым кулаком, которым и отправил его в ворота. Рефери посчитал, что мяч был забит головой, и, несмотря на возмущение английских игроков, гол был засчитан.

На послематчевой конференции автор гола заявил, что спорный мяч был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога». А, выступая на телевидении в 2002 году, Марадона назвал гол реваншем Аргентины за поражение в Фолклендской войне. В силу натянутости отношений между странами английская пресса окрестила этот злополучный эпизод «рукой дьявола».

7 июля 1990 года. Матч за 3-е место ЧМ-1990. Англия — Италия

На последних минутах матча за третье место на чемпионате мира 1990 года итальянец Никола Берти забил прекрасный гол головой в ворота Англии, замкнув навес с правого фланга. Но арбитр взятие ворот отменил, зафиксировав положение вне игры у нападающего. Благо, к этому времени Италия выигрывала со счетом 2:1 и ошибка арбитров не повлияла на исход поединка.

18 июня 2002 года. ЧМ-2002. 1/8 финала. Италия — Корея

По ходу матча жесткий прессинг корейцев, которых откровенно «тянули за уши» по турнирной сетке, часто переходил в жестокий, создавая на поле настоящую мясорубку, на что арбитр той встречи Байрон Морено не обращал должного внимания. «Звездный час» эквадорского рефери наступил в дополнительное время (основное завершилось вничью — 1:1). Сначала вместо того, чтобы поставить пенальти в ворота корейцев, он удалил с поля Франческо Тотти за противоречивую симуляцию, а уже через несколько минут он отменил чистый гол Дамиано Томмази, ссылаясь на несуществующий офсайд. Имя Байрона Морено после того матча стало известным на весь мир. Даже ФИФА, которая обычно защищает своих арбитров, не осталась в стороне. Зепп Блаттер назвал судейство «катастрофой», а наш герой получил неофициальное и сомнительное звание худшего арбитра в истории чемпионатов мира.

22 июня 2002 года. ЧМ-2002, ¼ финала, Корея — Испания

В матче, который обслуживал египтянин Джамаль Аль-Гандур, было отменено два гола в ворота Южной Кореи, которые были забиты по всем правилам. Сначала защитник красно-белых отправил мяч в свои ворота в борьбе с Рубеном Барахой и Иваном Эльгерой, однако рефери разглядел в этом противостояние несуществовавший фол. Затем Гандур не засчитал гол Фернандо Морьентеса, отреагировав на отмашку бокового рефери — тот ошибочно определил выход мяча за линию ворот при подаче Хоакина. Правда, здесь есть нюанс — в свою очередь, корейские футболисты, включая вратаря, отреагировали на свисток рефери, предоставив Морьентесу возможность беспрепятственно пробить. Ну, а далее была серия пенальти, подарившая невероятный итог — Корея вышла в полуфинал.

6 мая 2009 года. Лига чемпионов 2008/2009, ½ финала. «Барселона» — «Челси»

По ходу матча норвежский арбитр Том Хеннинг Овребо принимал несколько решений не в пользу «Челси», не назначив несколько пенальти в ворота гостей. Апогеем же встречи стал эпизод на шестой (!) компенсированной минуте, когда после удара Баллака мяч попал в отставленную в сторону руку Это’О, но судейский свисток вновь промолчал. В итоге поединок завершился результативной ничьей (1:1), которая устроила каталонцев (первый матч в Барселоне завершился также вничью, но без голов — 0:0).

«Сложно сказать, что произошло в тот день. Дело точно было не в нервах, я особо не нервничал перед игрой. Я просто принял несколько неверных решений. Я занимал неправильные позиции. Такие вещи случаются. Это было очень важный матч, и все, что в тот день могло пойти не так, пошло не так. Это просто был не мой вечер», — вспоминал перипетии того поединка Овребо.

18 ноября 2009 года. Плей-офф за право сыграть на ЧМ-2010, Франция — Ирландия

В ответном стыковом матче между Францией и Ирландией за право сыграть на ЧМ-2010, проходившем на «Стад де Франс», судьба путевки на мировое первенство решалась в дополнительное время. Решающий гол хозяева забили с явным нарушением правил — Флоран Малуда подал в штрафную ирландцев, Тьерри Анри подыграл себе рукой и отдал на Вильяма Галласа, а тот ударом головой сравнял счет. Когда матч закончился и сборная Ирландии осталась без чемпионата мира, Анри увидел сидящего на газоне в состоянии шока защитника ирландцев Ричарда Данна, сел рядом и сказал: «Ну да, там была рука, но я же не судья».

27 июня 2010 года. ЧМ-2010, 1/8 финала, Германия — Англия

При счете 2:1 в пользу немцев полузащитник англичан Фрэнк Лэмпард нанес классный удар из-за пределов штрафной. Мяч перелетел через Нойера и от перекладины пересек линию ворот более чем на полметра. Это видели все — и зрители на трибунах, и телезрители — но только не судейская бригада во главе с уругвайцем Хорхе Ларриондой. В итоге матч завершился убедительной победой «бундестим» — 4:1, вот только кто знает, как бы развивался поединок, если бы арбитр засчитал взятие ворот и счет стал равным…

19 июня 2012 года. Евро-2012, групповой этап, Англия — Украина

В решающем матче группового этапа домашнего Евро-2012 сборную Украины устраивала только победа над Англией. В начале второго тайма подопечные Олега Блохина пропустили первыми и, казалось, потеряли шансы на успешный для себя результат. Но «желто-синие» рук не опустили, обрушив шквал атак на ворота соперника. Все могло сложиться в пользу наших ребят, если бы арбитр встречи венгр Виктор Кашшаи вместе со своими ассистентами принял решение в пользу Украины, когда после удара Марко Девича защитник англичан Джон Терри выбил мяч из ворот уже из-за ленточки. Но судья дал продолжить матч, несмотря на протесты «желто-синих», став наиболее ненавистным «человеком со свистком» для отечественных болельщиков.

Примечательно, что Виктор Кашшаи после завершения карьеры арбитра в 2019-м возглавил судейский корпус в России, которых не смутила «подмоченная» репутация венгра.

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7 апреля 2012 года. Чемпионат Украины, «Шахтер» — «Динамо»

В конце первого тайма принципиального противостояния между «Шахтером» и «Динамо» арбитр встречи Юрий Вакс показал вторую желтую карточку игроку «бело-синих» Денису Гармашу, которому оказывали помощь врачи, за якобы выход на поле без разрешения судьи. Все доводы киевлян, что футболист не покидал пределы поля, не подействовали на симферопольца. После этого возле скамеек запасных обеих команд возникла потасовка, в которой приняли участие и футболисты, и тренеры, а сам поединок завершился победой хозяев (2:0), которые впоследствии стали чемпионами Украины.

«Я знаю, что меня называли Юрий Бакс после матча Шахтер — Динамо. Была такая веха в моей карьере. Никому не пожелаю то, что я пережил после этого матча. Не один раз пересматривал эту игру, и если бы можно вернуть время назад, то я бы удалил Гармаша раньше, еще когда он сбил Хюбшмана. После углового динамовец с кем-то столкнулся и лежал на земле, и я трижды сказал врачам, чтобы они в вместе с игроком покинули пределы поля и указал с какого места. Моя ошибка в том, что не проследил. Гармаш покинул поле в другом месте, за что и получил желтую карточку. Потом два дня я был в прострации. Было желание все бросить, но спасибо родным и друзьям, которые поддержали», — рассказал впоследствии арбитр о не самом приятном эпизоде в своей карьере.

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