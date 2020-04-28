Боевики открыли артиллерийский огонь возле Золотого: ВСУ понесли потери

Украина

Вооруженные формирования РФ в очередной раз обстреляли позиции Операции объединенных сил на Луганщине, применив артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм. Напомним, в последний раз подобное тяжелое вооружение применялось 10 марта под Песками и Авдеевкой в Донецкой области. Тогда был подбит военный грузовик ВСУ, среди разведчиков были раненые.

В частности, два снаряда артсистемы калибра 152 мм разорвались неподалеку от участка разведения сил и средств № 2 в Золотом.

«Во время обстрелов один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, не совместимое с жизнью», — сообщили в пресс-центре Штаба Операции объединенных сил.

Имя погибшего героя не называется.

Напомним, 23 апреля на Донбассе погиб 33-летний военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрей Алешин. В этот день на Буковине похоронили офицера ВСУ Андрея Шинкарука, который погиб в зоне ООС 20 апреля.

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