Украина

На Донбассе идет жестокий бой под Песками: у ВСУ есть потери

Во вторник, 10 марта, на Донбассе под Песками и Авдеевкой боевики «ДНР» обстреливают украинские позиции из 120−122 мм минометов и гаубиц. Украинские бойцы несут потери. За день до этого беспилотник оккупантов сбросил гранаты на машину военных медиков.

Как сообщает журналист Юрий Бутусов, в 9:44 был подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. По его информации, есть раненые в батальоне разведки.

«Президент озабочен тем, как сократить потери — и вместо того, чтобы с этой целью проводить реформы в армии, делать ее профессиональной, президент добивается сокращения активности наших подразделений. А кровь не перестает литься», — отмечает Юрий Бутусов.

Журналист Андрей Цаплиенко также сообщает о бое в Песках и отмечает в своем Telegram-канале, что артиллерия ВСУ начала отвечать только спустя час после начала обстрела.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб боец из Херсонской области.

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