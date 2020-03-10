- 11:59 Четверо охранников музея «Зеленый свод» в Дрездене подозреваются в причастности к краже на миллиард евро
- 11:56 В Украину вернутся дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды
- 11:47 В Полтаве мужчина зверски избил приемную дочь прямо на улице: детали скандала
- 11:39 Требовал миллион долларов и вертолет: в Одессе осужден налетчик, взявший заложниц в кредитном учреждении
- 11:29 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 11:28 В МОЗ дали важные рекомендации вернувшимся из стран со случаями COVID-19 (инфографика)
- 11:21 На Донбассе идет жестокий бой под Песками: у ВСУ есть потери
- 11:17 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Боруссия» Д.: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 11:16 Елена Степаненко посмеялась над новым романом Петросяна
- 11:11 Любовь лечит: стало известно о состоянии бойцов, пострадавших при обстреле грузовика на Донбассе
- 10:59 Известная российская актриса попала в реанимацию
- 10:59 Шэрон Стоун прошла контроль на симптомы коронавируса, чтобы попасть на собственную вечеринку
На Донбассе идет жестокий бой под Песками: у ВСУ есть потери
Во вторник, 10 марта, на Донбассе под Песками и Авдеевкой боевики «ДНР» обстреливают украинские позиции из 120−122 мм минометов и гаубиц. Украинские бойцы несут потери. За день до этого беспилотник оккупантов сбросил гранаты на машину военных медиков.
Как сообщает журналист Юрий Бутусов, в 9:44 был подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. По его информации, есть раненые в батальоне разведки.
«Президент озабочен тем, как сократить потери — и вместо того, чтобы с этой целью проводить реформы в армии, делать ее профессиональной, президент добивается сокращения активности наших подразделений. А кровь не перестает литься», — отмечает Юрий Бутусов.
Журналист Андрей Цаплиенко также сообщает о бое в Песках и отмечает в своем Telegram-канале, что артиллерия ВСУ начала отвечать только спустя час после начала обстрела.
Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб боец из Херсонской области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...