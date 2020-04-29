Пентагон официально опубликовал видеозаписи с "НЛО", в России их назвали "вбросом"

Мир

В связи с имеющимся богатым опытом наблюдения за НЛО американское министерство обороны (Пентагон) официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлено «воздушное явление», которые власти страны характеризуют как «неопознанное».

Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном американским военным ведомством в понедельник.

Кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Как отмечает Пентагон, все три ролика ранее уже оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах».

ВМС США ранее признали подлинность этих видео.

«По итогам тщательного анализа министерство установило, что одобренная [Пентагоном] публикация этих незасекреченных видеозаписей не раскрывает каких-либо важных возможностей или систем [ВС США]. Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения общественности относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще», — пояснили в Министерстве обороны США.

При этом Пентагон подчеркнул, что «воздушные явления, которые можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуются как неопознанные».

Напомним, что в конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах». В 2007—2012 годах на нее было выделено 22 млн долларов. На первых порах за программу отвечало Разведывательное управление Министерства обороны США.

Программой руководил кадровый сотрудник американской военной разведки Луис Элисондо, который в 2017 году подал в отставку. По его словам, основанием для такого шага было недостаточно серьезное отношение к его работе со стороны руководства Пентагона.

После того как информация о существовании программы просочилась в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.

В то же время в России увидели в опубликованных видео «монтаж». В частности, уфолог и геолог Александр Соленый заявил «360», что на видео есть монтаж. НЛО показали специально, а за кадром слышна удивленная речь для большей убедительности.

«Там показывают экран типа телевизора и круговой обзор. На этом экране расстояние стоит, субъективная такая метка. И там маленький такой вставлен участочек, а на нем типа тарелки. Она летит, но изображение наложено на другое изображение», — отметил уфолог.

Он добавил, что с помощью современных технологий можно сделать любые манипуляции с фото и видео. На кадрах Пентагона использовали типичное изображение НЛО. Такое видео вызывает большие сомнения.

«Это такой вброс», — заключил Соленый.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в американском штате Невада засняли небесную «битву двух НЛО». Представившая видео женщина рассказала, что сначала заметила в небе девять или десять ярких точек, которые выглядели, как звезды. Точки выстроились в линию под углом примерно в 45 градусов и начали двигаться вверх. Им навстречу устремились такие же точки-вспышки. Было похоже, что в небе ведется перестрелка таинственных летающих объектов, которые сами оставались невидимы глазу.

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