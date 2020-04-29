- 07:58 Разумков заявил, что у него есть вопросы к скандальному «антиколомойскому» закону
- 07:44 Это неприемлемо и непонятно: президент Грузии о возможном назначении Саакашвили вице-премьером
- 07:43 Джиджи Хадид беременна первенцем
- 07:13 Синоптики рассказали о погоде до конца апреля
- 07:03 Жизнь онлайн помогает людям сэкономить деньги, но есть и множество рисков, — Элла Либанова
- 06:55 Коронавирус-убийца: врач насмотрелась на смерти пациентов и покончила с собой
- 06:30 Путина поймали на очередной лжи: обманул всех россиян сразу
- 05:30 "Копия Заворотнюк": Сергей Жигунов бросил жену ради актрисы, очень похожей на "прекрасную няню"
- 04:55 В ОБСЕ назвали дату очередного раунда переговоров по Донбассу
- 04:30 "Новое" слово в медицине: в США коронавирус начали лечить известным препаратом от изжоги
- 03:50 Порно помешало работе: американку уволили из-за ее необычного увлечения
- 03:05 Четыре секрета похудения: девушка рассказала, как сбросила 21 килограмм за 10 месяцев
Разумков заявил, что у него есть вопросы к скандальному «антиколомойскому» закону
Группа народных депутатов будет обращаться в Конституционный суд, если Верховная Рада примет так называемый законопроект о банках, который делает невозможным возвращение национализированных финучреждений бывшим владельцам, и который профильный парламентский комитет подготовил ко второму чтению.
Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил спикер Дмитрий Разуков, отметивший, что у него также есть вопросы к этому документу. «Уже есть заявления наших коллег из других политических фракций и групп, не монобольшинства, о том, что они будут обращаться в Конституционный суд, если этот закон будет принят. Это их право. Все в рамках закона. С точки зрения самого законопроекта и как у народного депутата, у меня к нему тоже есть вопросы на самом-то деле», — сказал Разумков и добавил, что согласен не со всеми нормами, прописанными в документе.
Впрочем, он не стал уточнять, какие именно положения вызывают у него вопросы, отметив, что следует дождаться таблицы правок, которая будет предложена депутатам.
«Прерогатива и возможность определения конституционный он или неконституционный, есть только у КСУ. И мои сегодняшние высказывания по поводу того, что я считаю, я думаю, возможно, будут восприняты уважаемыми судьями как давление на них. Я точно этого не хочу делать», — добавил Разумков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при подготовке ко второму чтению законопроекта о банках народные депутаты подали свыше 16 тысяч правок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!