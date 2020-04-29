Украина

Разумков заявил, что у него есть вопросы к скандальному «антиколомойскому» закону

Группа народных депутатов будет обращаться в Конституционный суд, если Верховная Рада примет так называемый законопроект о банках, который делает невозможным возвращение национализированных финучреждений бывшим владельцам, и который профильный парламентский комитет подготовил ко второму чтению.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил спикер Дмитрий Разуков, отметивший, что у него также есть вопросы к этому документу. «Уже есть заявления наших коллег из других политических фракций и групп, не монобольшинства, о том, что они будут обращаться в Конституционный суд, если этот закон будет принят. Это их право. Все в рамках закона. С точки зрения самого законопроекта и как у народного депутата, у меня к нему тоже есть вопросы на самом-то деле», — сказал Разумков и добавил, что согласен не со всеми нормами, прописанными в документе.

Впрочем, он не стал уточнять, какие именно положения вызывают у него вопросы, отметив, что следует дождаться таблицы правок, которая будет предложена депутатам.

«Прерогатива и возможность определения конституционный он или неконституционный, есть только у КСУ. И мои сегодняшние высказывания по поводу того, что я считаю, я думаю, возможно, будут восприняты уважаемыми судьями как давление на них. Я точно этого не хочу делать», — добавил Разумков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при подготовке ко второму чтению законопроекта о банках народные депутаты подали свыше 16 тысяч правок.

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