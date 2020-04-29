Шоу-бизнес

Кайли Дженнер впечатлила соблазнительными фото в бикини в бассейне своего нового роскошного особняка (видео)

Американская модель, телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер, признанная самой молодой в мире миллиардершей, самостоятельно заработавшей свое состояние, опубликовала у себя в Instagram соблазнительные фото в купальнике-бикини, продемонстрировав свою пышную фигуру во всей красе. 22-летняя Кайли позировала в бассейне своего нового лос-анджелесского особняка, который она, как стало известно на днях, купила за 36,5 миллиона долларов.

Младшая сестра Ким Кардашьян также поделилась видео, в которой она, в замедленной съемке, эффектно наносит спрей для загара на зону декольте.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кайли Дженнер, шокировала фанатов, появившись на публике без макияжа. Лишившись привычного гламура, она стала буквально неузнаваемой.

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