26.95 / 27.27 29.00 / 29.55
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Опасаясь коронавируса, королева красоты побрилась налысо (фото)

9:29 29 апреля 2020 59
Джеки Кальдерон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Королева красоты из США, 25-летняя Джейки Кальдерон, избавилась от своих длинных роскошных волос, побрившись налысо. Как пишет издание Metro, сделала она это из опасений заразиться коронавирусом. Жительница штата Техас, победительница конкурса «Мисс Ларедо 2018», панически боится, что вирус может «прилипнуть» к волосам.

Новая стрижка, по словам Джеки, также помогла ей «расслабиться». Она надеется, что теперь ее волосы станут здоровее. И хочет доказать, что «длина волос не определяет красоту женщины».

«Я побрила голову по косметическим причинам, а также из опасений и паранойи, которая происходит от знания того, что вирус имеет способность жить на нас», — заявила американка, в жилах которой течет мексиканская кровь.

Она решилась на смелый эксперимент потому, что сейчас карантин и она все равно редко выходит из дома. «Сознание того, что никто меня сейчас толком не увидит — утешительно», — прокомментировала девушка свое импульсивное решение.

Эксперты-медики говорят, что коронавирус действительно может выживать на человеческих волосах. И рекомендуют мужчинам брить бороды, чтобы снизить риск инфицирования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что индиец отрезал себе язык, пытаясь спасти мир от пандемии коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Джеки Кальдерон

Опасаясь коронавируса, королева красоты побрилась налысо (фото)

Путин

Путина поймали на очередной лжи: обманул всех россиян сразу (фото)

Клубника

В Кабмине назвали условия, при которых отпустят украинцев на работу за границу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер