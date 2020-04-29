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Опасаясь коронавируса, королева красоты побрилась налысо (фото)
Королева красоты из США, 25-летняя Джейки Кальдерон, избавилась от своих длинных роскошных волос, побрившись налысо. Как пишет издание Metro, сделала она это из опасений заразиться коронавирусом. Жительница штата Техас, победительница конкурса «Мисс Ларедо 2018», панически боится, что вирус может «прилипнуть» к волосам.
Новая стрижка, по словам Джеки, также помогла ей «расслабиться». Она надеется, что теперь ее волосы станут здоровее. И хочет доказать, что «длина волос не определяет красоту женщины».
«Я побрила голову по косметическим причинам, а также из опасений и паранойи, которая происходит от знания того, что вирус имеет способность жить на нас», — заявила американка, в жилах которой течет мексиканская кровь.
Она решилась на смелый эксперимент потому, что сейчас карантин и она все равно редко выходит из дома. «Сознание того, что никто меня сейчас толком не увидит — утешительно», — прокомментировала девушка свое импульсивное решение.
Эксперты-медики говорят, что коронавирус действительно может выживать на человеческих волосах. И рекомендуют мужчинам брить бороды, чтобы снизить риск инфицирования.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..