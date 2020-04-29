Происшествия

Тлеют пни и торфяник: что известно о ликвидации нового возгорания в зоне отчуждения

В Чернобыльской зоне, где в последние дни продолжалось тушение лесных пожаров, спасателям удалось ликвидировать верховой пожар леса, возникший около 15:00 28 апреля на территории Полесского природного заповедника в Олевском районе вблизи с. Рудня-Перганская. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, для этого пришлось привлечь пожарную авиацию.

Самолеты АН-32П 28 апреля осуществили 8 сбросов воды на 64 тонн.

По состоянию на 7:00 29 апреля в районе возгорания продолжались работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 201 человек и 39 единиц техники.

Оперативные фото ГСЧС

Кроме того, продолжается тушение отдельных очагов тления пней, остатков древесины и торфяника в лесных массивах Овручского района, Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств (Житомирская область). Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и 3 путепрокладчика Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 1030 км минерализованных полос.

Напомним, экологи оценили огромный масштаб ущерба от пожаров в Чернобыльском заповеднике.

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