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Зона еще горит: экологи оценили ущерб от пожаров в Чернобыльском заповеднике
По состоянию на утро 26 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС продолжалось тушение локальных пожаров, возникших на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
При этом основные силы были брошены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в районе сел Кривая Гора и сел Рудьки — Буряковка.
В обустройстве противопожарных разрывов все еще задействована тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путеукладчиков ВСУ.
Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос.
Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечены 1050 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС — 1017 человек личного состава и 230 единиц техники,
Тем временем директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко признал, что только по предварительным оценкам, от лесных пожаров пострадало около 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника (около 5%).
«По предварительным оценкам, пострадало около 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса — около 35%, залежи — 55%, водно-болотные угодья — 10%. Согласно предварительному зонированию, это преимущественно зоны антропогенной нагрузки и буферные зоны», — сказал Галущенко в комментарии Укринформу.
Напомним, в пятницу, 24 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось ликвидировать один из трех очагов возгорания. А сильный ветер 25 и 26 апреля помог очистить от последствий лесных пожаров воздух над Киевом.
Фото ГСЧС Украины
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