Украина

Зона еще горит: экологи оценили ущерб от пожаров в Чернобыльском заповеднике

По состоянию на утро 26 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС продолжалось тушение локальных пожаров, возникших на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

При этом основные силы были брошены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в районе сел Кривая Гора и сел Рудьки — Буряковка.

В обустройстве противопожарных разрывов все еще задействована тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путеукладчиков ВСУ.

Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос.

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечены 1050 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС — 1017 человек личного состава и 230 единиц техники, в т. ч. 2 вертолета. Последними 25 апреля осуществлено 57 сбросов на 114 т воды (с начала работ осуществлено 2230 сбросов на 5130 т воды).

Тем временем директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко признал, что только по предварительным оценкам, от лесных пожаров пострадало около 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника (около 5%).

«По предварительным оценкам, пострадало около 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса — около 35%, залежи — 55%, водно-болотные угодья — 10%. Согласно предварительному зонированию, это преимущественно зоны антропогенной нагрузки и буферные зоны», — сказал Галущенко в комментарии Укринформу.

Напомним, в пятницу, 24 апреля, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось ликвидировать один из трех очагов возгорания. А сильный ветер 25 и 26 апреля помог очистить от последствий лесных пожаров воздух над Киевом.

Фото ГСЧС Украины

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