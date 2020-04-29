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Скоро домой: молодой муж Надежды Бабкиной рассказал, когда ее выпишут из больницы

9:52 29 апреля 2020 209
Надежда Бабкина и Евгений Гор
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Певица Надежда Бабкина почти месяц находится в клинике. Ее госпитализировали 1 апреля с воспалением легких, вызванным коронавирусом. Пять суток 70-летняя артистка провела в коме, сейчас она чувствует себя гораздо лучше, строит планы и готовится к выписке. Но медики не спешат отпускать Надежду Георгиевну домой, поскольку у нее есть проблемы с сердцем. О состоянии певицы рассказал на своей странице в Instagram ее муж Евгений Гор.

«Друзья, многие пишут и спрашивают о здоровье Надежды. Спешу сообщить вам, что мы каждый день на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7−10 дней уже полностью здоровой! Спасибо еще раз огромное всем, кто верил и был рядом», — написал Евгений Гор.

Поклонники артистки желают ей скорейшего выздоровления и просят певицу записать видео из больницы, как это сделал Лев Лещенко. Сама Надежда Бабкина с момента госпитализации не выходила на связь в сети. Первое время в окружении певицы отрицали болезнь артистки.

Напомним, Надежда Бабкина провела пять дней в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких. С родными и коллегами певица держит связть по телефону, она изолирована в отдельном боксе.

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