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Скоро домой: молодой муж Надежды Бабкиной рассказал, когда ее выпишут из больницы
Певица Надежда Бабкина почти месяц находится в клинике. Ее госпитализировали 1 апреля с воспалением легких, вызванным коронавирусом. Пять суток 70-летняя артистка провела в коме, сейчас она чувствует себя гораздо лучше, строит планы и готовится к выписке. Но медики не спешат отпускать Надежду Георгиевну домой, поскольку у нее есть проблемы с сердцем. О состоянии певицы рассказал на своей странице в Instagram ее муж Евгений Гор.
«Друзья, многие пишут и спрашивают о здоровье Надежды. Спешу сообщить вам, что мы каждый день на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7−10 дней уже полностью здоровой! Спасибо еще раз огромное всем, кто верил и был рядом», — написал Евгений Гор.
Поклонники артистки желают ей скорейшего выздоровления и просят певицу записать видео из больницы, как это сделал Лев Лещенко. Сама Надежда Бабкина с момента госпитализации не выходила на связь в сети. Первое время в окружении певицы отрицали болезнь артистки.
Напомним, Надежда Бабкина провела пять дней в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких. С родными и коллегами певица держит связть по телефону, она изолирована в отдельном боксе.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!