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«Все страшное позади»: молодой муж Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии

10:52 21 апреля 2020 120
Надежда Бабкина
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Российская певица Надежда Бабкина, которая с тяжелым воспалением легких, спровоцированном коронавирусом, борется за жизнь в московской клинике, пошла на поправку. 70-летняя артистка пришла в себя после медикаментозной комы и медленно восстанавливается. Все самое страшное осталось позади.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал молодой муж певицы Евгений Гор.

«Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается. Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в интернет», — пообещал Евгений Гор.

Он также заверил, что Надежда Георгиевна чувствует себя намного лучше и скоро будет в строю.

Напомним, ранее сообщалось, что Надежда Бабкина вышла из комы и якобы первым делом попросила жареной картошки.

Певица восстанавливается в элитном военном госпитале, куда была переведена из частной клиники.

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