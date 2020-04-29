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Украина

Когда вы сидите дома, работодатель ни за что не отвечает! Назван очевидный минус фриланса

9:55 29 апреля 2020 120
Компьютер
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После пандемии коронавируса и карантина, во время которого остановили работу большинство предприятий и компаний или же их сотрудники стали работать дистанционно, многие офисы могут перейти на работу в режиме онлайн, что не лучшим образом скажется на наемных работниках.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявила академик Национальной академии наук Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова.

«Я не в восторге от того, что люди будут работать дома. Когда ты работаешь в офисе, работодатель, хочет он или нет, но обеспечивает какие-то мало-мальски приемлемые условия труда: покупает необходимую технику, следит, чтобы не случилось пожара, чтобы было чисто и прочее. А когда вы сидите дома, работодатель ни за что не отвечает», — отметила она.

Получается так, что работник сам покупает себе технику — телефон, компьютер, принтер, а также платит за интернет. Таким образом человек перестает быть наемным работником, а становится самозанятым — фрилансером.

«Дальше возникает вопрос: вам за это работодатель будет доплачивать? У меня большие сомнения. Более того, то, что было прописано в трудовом договоре, тот самый социальный пакет, который хуже или лучше, но отстаивали профсоюзы, сейчас исчезнет», — говорит Элла Либанова и добавляет, что самозанятого человека даже не нужно увольнять — достаточно перестать давать ему работу.

«Боюсь, что значительно сузятся социальные права части наемных работников, которых человечество добилось к концу ХХ века», — резюмировала Либанова.

Полный текст интервью с Эллой Либановой о том, как влияет карантин на жизнь людей и хороша ли жизнь в онлайне, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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