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Один из сильнейших футбольных чемпионатов в Европе завершился досрочно (фото)
Во Франции приняли решение о сезоне-2019/2020, который был приостановлен после 28-го тура из пандемии коронавируса.
По информации авторитетного издания L’Equipe, чемпионат доигрываться не будет, а новый сезон-2020/2021 стартует в августе нынешнего года. «По две команды должны вылететь из Лиги 1 и подняться в Лиге 2. Потому что я не представляю, как организовать матчи плей-офф. Распределение еврокубковых мест мы будем проводить, основываясь на таблице последнего игрового дня. Разве что будет доигран Кубок Франции и „Сент-Этьен“ победит в финале ПСЖ. Никаких отступлений от правил, такова моя позиция. Конечно, будут проводиться обсуждения в Лиге и Федерации, после чего и будет принято окончательное решение», — приводит слова президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Граэ издание Le Télégramme.
Добавим, что по состоянию на момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал чемпион двух последних сезонов «ПСЖ», опережавший ближайшего преследователя из «Марселя» на 12 очков.
Добавим, что Франция стала первым чемпионатом из топ-пятерки в Европе, которая завершила сезон досрочно. В Англии, Испании, Италии и Германии намерены доигрывать оставшиеся туры для определения сильнейших по спортивному принципу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист и тренер киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко покинул иностранный клуб.
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