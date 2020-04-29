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Происшествия

Полицейские напали на журналистов во время митинга в Киеве: детали инцидента

11:12 29 апреля 2020 276
Богдан Кутепов
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Во время митинга представителей малого бизнеса у стен Кабинета министров в среду, 29 апреля, полицейские избили журналиста hromadske Богдана Кутепова. Также пострадала телевизионная техника.

Как заявили правоохранители, журналист стоял на газоне. По словам самих журналистов, они вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина, поскольку оттуда был хороший обзор.

После предупреждения силовиков «или убираешь (камеры. — Ред.), или я сломаю» журналистов вытолкали с газона, причем все это происходило в прямом эфире, так как оператор продолжал снимать.

Прямой эфир прервали только после того, как был поломан стабилизатор.

Пострадавший журналист показал собственное видео инцидента.

Теперь съемочная группа ожидает от правоохранителей возмещения стоимости поврежденной техники и извинений за нападение.

На данный момент заявление от журналистов в полицию уже поступило, там начали проверку правомерности действий сотрудников ТОР патрульной полиции.

«Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Напомним, на заседании правительства оно должно принять решение о возобновлении работы рынков в Украине. Впрочем, даже не дожидаясь его принятия, многие города уже анонсировали открытие своих рынков.

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