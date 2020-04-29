Украина

Перекрытая дорога и стычки с полицией: предприниматели устроили протест под стенами Кабмина (фото, видео)

Под Кабмином, который может сегодня рассмотреть вопрос об открытии продуктовых рынков уже с 1 мая, утром в среду, 29 апреля, митинговали предприниматели, требующие от правительства дать возможность работать малому бизнесу.

Видео из-под Кабмина на своей страничке в социальных сетях опубликовал журналист Богдан Кутепов.

На видео слышно, как люди требуют справедливости и говорят, что если в стране введен карантин, то он должен быть для всех. Также протестующие вступили в перепалку с правоохранителями, находящимися под зданием правительства.

Предприниматели перегораживали улицу Грушевского автомобилями и заявляли, что могут спуститься вниз и заблокировать движение по Крещатику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновцах местные власти под давлением предпринимателей разрешили работу продуктовых рынков во время карантина, введя определенные ограничения, касающиеся как времени работы, так и требований безопасности.

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