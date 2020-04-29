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Горячая штучка: Лилия Ребрик похвасталась фигурой в ультра-коротких шортиках (фото)
Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик проводит карантин в загородном доме с мужем и дочками. Неделю она выезжает в студию на прямые эфиры «Ранку з Україною», а неделю проводит на изоляции с семьей. Развлекают себя танцами, чтением книг и играми. На карантине Лиля старается выглядеть красиво, даже уборку делает в платье.
А вечером соблазняет сексуальными нарядами. Ведущая канала «Украина» опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото, на котором позирует на лестнице в соблазнительном наряде — шелковых ультра-коротких шортиках и топе.
«Вечерний прикид на карантине», — кокетливо подписала фото Лилия.
Подписчики не ожидали от обычно сдержанной Ребрик таких фривольностей. В комментариях под фото они оставляют комплименты.
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