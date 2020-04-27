«Снимаю шелковое бельишко»: голая Даша Астафьева порадовала сеть (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская модель, Playmate и певица Даша Астафьева, которой ранее предложили миллион за рождение сына, порадовала поклонников в Instagram обнаженными фото.

«Есть женщины, для которых обнаженное тело — единственная загадка. Они всегда будут осуждать и негодовать. (говорю и снимаю шелковое бельишко)», — подписала Даша один из снимков, не скрывая, что провоцирует хейтеров.

Снимки очень понравились поклонникам Даши. «Даша, у Вас прекрасное, многими желанное, очень сексуальное и главное — красивое тело! Но! Возбуждает Ваш Ум. Вы умная Женщина. Вы — Чудо», — восхищаются они.

Правда, просят Дашу убрать руки от лица.

Кстати, позировала для фото Даша еще в феврале. Для этого она ездила во Львов. Больше обнаженных фото Астафьевой смотрите здесь.

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